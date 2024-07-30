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Испания. Сегунда
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Жирона
Брайан Хиль
Новости
€ 8 млн
Брайан Хиль - новости
Жирона
11 февраля 2001 (25)
#17 | Нападающий
Испания
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Фото
«Жирона» арендовала футболиста «Тоттенхэма»
2024.07.30 19:40
Фото
«Севилья» вернула Хиля. «Тоттенхэм» покупал его у испанцев за 25 миллионов
2023.01.30 23:31
«Севилья» пытается арендовать форварда «Тоттенхэма»
2023.01.27 23:31
Лукаку, Грилиш, Варан, Влашич и Крал – в топ-10 худших трансферов сезона АПЛ по версии ESPN
2022.05.05 10:55
5
«Тоттенхэм» отдал Хиля в аренду «Валенсии». Летом его купили за 25 миллионов
2022.01.31 20:43
2
«Барсе» предложили подписать Зиеша, Марсьяля и Хиля из-за неудачных переговоров с Дембеле (Жерар Ромеро)
2021.12.30 12:41
Число номинантов на награду Golden Boy сократилось до 20
2021.10.15 15:44
3
Фото
«Тоттенхэм» объявил об обмене Ламелы на хавбека «Севильи» Хиля с доплатой в 25 миллионов
2021.07.26 16:50
Журналист Романо: «Тоттенхэм» и «Севилья» договорились об обмене Ламелы на Хиля. Лондонцы доплатят 25 миллионов
2021.07.21 08:14
1
Видео
Порро, Педри, Хиль – в составе сборной Испании на игры в марте
2021.03.15 18:48
1
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Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
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Реакция Радимова на нового тренера «Ростова»
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