Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Севилья» вернула Хиля. «Тоттенхэм» покупал его у испанцев за 25 миллионов

    «Севилья» объявила о возвращении из «Тоттенхэма» полузащитника Брайана Хиля.

    Испанский клуб взял игрока в аренду до конца сезона-2022/23.

    Летом 2021 года «Тоттенхэм» купил Хиля у «Севильи» за 25 миллионов евро.

    • В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2026 года.
    • Рыночная стоимость испанца – 12 миллионов евро.
    • 2-ю часть прошлого сезона он провел в аренде в «Валенсии».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Севилья» пытается арендовать форварда «Тоттенхэма»
    Кубок Испании. «Севилья» вылетела от «Осасуны» (1:2), памплонцы вышли в 1/2 финала впервые за 18 лет
    «Севилья» хотела подписать полузащитника «Лиона», но он провалил медосмотр
    Источник: сайт «Севильи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    30.01.2023 23:31
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11