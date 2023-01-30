«Севилья» вернула Хиля. «Тоттенхэм» покупал его у испанцев за 25 миллионов

«Севилья» объявила о возвращении из «Тоттенхэма» полузащитника Брайана Хиля.
Испанский клуб взял игрока в аренду до конца сезона-2022/23.
Летом 2021 года «Тоттенхэм» купил Хиля у «Севильи» за 25 миллионов евро.
- В этом сезоне хавбек сделал 1 ассист в 11 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до 2026 года.
- Рыночная стоимость испанца – 12 миллионов евро.
- 2-ю часть прошлого сезона он провел в аренде в «Валенсии».
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