Брайан Хиль - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Хиль
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (22 года)
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Брайан
|Фамилия
|Хиль
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2001 (22 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|78' - 90'
|Атлетико
|6:1
|Севилья
|Испания. Примера, 24 тур
|26.02.2023
|1' - 57'
|Севилья
|2:3
|Осасуна
|Испания. Примера, 23 тур
|23.02.2023
|1' - 86'
|ПСВ
|2:0
|Севилья
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|63' - 90'
|Райо Вальекано
|1:1
|Севилья
|Испания. Примера, 22 тур
|16.02.2023
|1' - 46'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур
|40' 71'
|05.02.2023
|46' - 90'
|Барселона
|3:0
|Севилья
|Испания. Примера, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|59' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)