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    Брайан Хиль - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Брайан
    Фамилия Хиль
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 2001 (22 года)
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Атлетико 6:1 Севилья Испания. Примера, 24 тур
    26.02.2023 1' - 57' Севилья 2:3 Осасуна Испания. Примера, 23 тур
    23.02.2023 1' - 86' ПСВ 2:0 Севилья Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 63' - 90' Райо Вальекано 1:1 Севилья Испания. Примера, 22 тур
    16.02.2023 1' - 46' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Севилья 2:0 Мальорка Испания. Примера, 21 тур
    40' 71'
    05.02.2023 46' - 90' Барселона 3:0 Севилья Испания. Примера, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.2022 59' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Тоттенхэм (Лондон)
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