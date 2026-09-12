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Испания. Сегунда
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Жирона
Брайан Хиль
Статистика
€ 8 млн
Брайан Хиль - статистика
Жирона
11 февраля 2001 (25)
#17 | Нападающий
Испания
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 14'
14'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
74'
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Жирона
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 5 тур
Жирона
1 : 2
12.09.2026
Кастельон
1' - 14'
14'
Испания. Сегунда, 4 тур
Спортинг
0 : 2
05.09.2026
Жирона
1' - 90'
Испания. Сегунда, 3 тур
Жирона
5 : 2
29.08.2026
Лас-Пальмас
1' - 90'
74'
Испания. Сегунда, 2 тур
Кордоба
2 : 0
21.08.2026
Жирона
1' - 76'
Испания. Сегунда, 1 тур
Жирона
1 : 1
16.08.2026
Леганес
1' - 68'
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