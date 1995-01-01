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    «Тоттенхэм» отдал Хиля в аренду «Валенсии». Летом его купили за 25 миллионов

    Нападающий Брайан Хиль перешел из «Тоттенхэма» в «Валенсию».

    Испанский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона.

    • Прошлым летом «Тоттенхэм» купил вингера у «Севильи» за 25 миллионов евро.
    • Хиль сделал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.
    • Контракт испанца с клубом из Лондона рассчитан до 2026 года.

    «Барсе» предложили подписать Зиеша, Марсьяля и Хиля из-за неудачных переговоров с Дембеле (Жерар Ромеро)

    Число номинантов на награду Golden Boy сократилось до 20

    «Тоттенхэм» объявил об обмене Ламелы на хавбека «Севильи» Хиля с доплатой в 25 миллионов

    Источник: сайт «Тоттенхэма»

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    Сегодня, 20:43
    Комментарии2
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      Рейтинг: +88

      ugc-gaming 55 минут назад

      Тролололо-лоло-лоло :) Увидел новость - запел :)

      0
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      Рейтинг: +94

      Demgel 2 часа назад

      Должен набраться опыта.

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