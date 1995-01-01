«Тоттенхэм» отдал Хиля в аренду «Валенсии». Летом его купили за 25 миллионов

Тролололо-лоло-лоло :) Увидел новость - запел :)
Нападающий Брайан Хиль перешел из «Тоттенхэма» в «Валенсию».
Испанский клуб арендовал 20-летнего футболиста до конца сезона.
- Прошлым летом «Тоттенхэм» купил вингера у «Севильи» за 25 миллионов евро.
- Хиль сделал 1 ассист в 20 матчах этого сезона.
- Контракт испанца с клубом из Лондона рассчитан до 2026 года.
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