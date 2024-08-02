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Фулхэм
Эмиль Смит-Роу
Новости
€ 20 млн
Эмиль Смит-Роу - новости
Фулхэм
28 июля 2000 (26), Лондон
#32 | Полузащитник
182 см
Англия
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Фото
«Фулхэм» заплатил 32 миллиона за полузащитника «Арсенала»
2024.08.02 17:34
«Фулхэм» может купить хавбека «Арсенала» за рекордную для клуба сумму
2024.07.25 12:14
1
«Челси» хочет усилить атаку еще одним игроком до конца лета: есть три кандидата
2023.08.28 20:33
1
Смит-Роу назвал лучшего футболиста, против которого играл
2022.08.27 15:11
АПЛ. «Челси» на 89-й минуте вырвал победу над «Кристал Пэлас», «Арсенал» обыграл «Брентфорд»
2022.02.19 19:56
1
Впервые в истории «Арсенала» в матче АПЛ забили 3 игрока не старше 21 года
2021.12.19 00:38
Смит-Роу: «Арсенал» выделил мне повара. Он ежедневно приходит и готовит для меня и мамы»
2021.11.10 22:20
2
Смит-Роу: «Мной интересовался «Тоттенхэм», но я полон решимости добиться успеха в «Арсенале»
2021.11.10 08:26
3
Смит-Роу впервые вызван в сборную Англии; Рэшфорд, Маунт, Шоу и Уорд-Проус отзаявлены
2021.11.08 19:57
АПЛ. «Тоттенхэм» в первом матче Конте сыграл вничью с «Эвертоном», «Арсенал» победил «Уотфорд»
2021.11.07 18:59
Фото
Смит-Роу – после победы над «Тоттенхэмом»: «Лучший день в жизни!»
2021.09.26 22:18
Видео
Смит-Роу заключил новое соглашение с «Арсеналом» и получил десятый номер
2021.07.22 19:47
1
АПЛ. «Челси» дома проиграл «Арсеналу»
2021.05.13 00:12
8
Сака и Смит установили рекорд АПЛ, забив три гола в связке до наступления 21-летия
2021.01.19 16:57
Смит повторил достижение Уолкотта 10-летней давности, забив два гола в сезоне еврокубка
2018.11.30 10:41
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