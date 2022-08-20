Эмиль Смит-Роу - статистика
#55 | Полузащитник
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Смит-Роу
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 2000 (22 года)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 38,00
млн
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Смит-Роу
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 июля 2000 (22 года)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|22' - 69'
|Арсенал
|3:2
|Борнмут
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|62'
|01.03.2023
|82' - 90'
|Арсенал
|4:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|0:1
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|22' -69'
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Борнмут (Борнмут)
|62'
|01.03.2023
|82' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:0
|Эвертон (Ливерпуль)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Лестер (Лестер)
|0:1
|Арсенал (Лондон)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|2:4
|Арсенал (Лондон)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|3:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|15.01.2023
|90' -90'
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|04.09.2022
|74' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Арсенал (Лондон)
|31.08.2022
|81' -90'
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Арсенал (Лондон)
|2:1
|Фулхэм (Лондон)
|20.08.2022
|74' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:3
|Арсенал (Лондон)
|13.08.2022
|84' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:2
|Лестер (Лестер)