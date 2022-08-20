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    Эмиль Смит-Роу - статистика

    #55 | Полузащитник
    Имя Эмиль
    Фамилия Смит-Роу
    Команда Арсенал
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 июля 2000 (22 года)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 38,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 22' - 69' Арсенал 3:2 Борнмут Англия. Премьер-лига, 26 тур
    62'
    01.03.2023 82' - 90' Арсенал 4:0 Эвертон Англия. Премьер-лига, 7 тур
    25.02.2023 Был в запасе Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Астон Вилла 2:4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
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