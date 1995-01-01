АПЛ. «Челси» на 89-й минуте вырвал победу над «Кристал Пэлас», «Арсенал» обыграл «Брентфорд»

В АПЛ закончились два матча 26-го тура.
«Арсенал» дома выиграл у «Брентфорда». Забили Эмиль Смит-Роу и Букайо Сака.
«Челси» на выезде вырвал победу над «Кристал Пэлас» – 1:0. Гол на 89-й минуте забил Хаким Зиеш.
Англия. АПЛ. 26-й тур
Арсенал – Брентфорд – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Смит-Роу, 48; 2:0 – Сака, 79.
Кристал Пэлас – Челси – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Зиеш, 89.
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