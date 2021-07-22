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    Смит-Роу заключил новое соглашение с «Арсеналом» и получил десятый номер

    «Арсенал» продлил договор с воспитанником клуба Эмилем Смит-Роу.

    Стороны заключили новый долгосрочный контракт, условия которого не раскрываются.

    20-летний футболист после подписания соглашения получил десятый игровой номер.

    • В прошлом сезоне Смит-Роу забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 33 матчах за основу «Арсенала».
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

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    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    22.07.2021 19:47
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