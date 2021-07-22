Смит-Роу заключил новое соглашение с «Арсеналом» и получил десятый номер

Достоин 10-ки )
«Арсенал» продлил договор с воспитанником клуба Эмилем Смит-Роу.
Стороны заключили новый долгосрочный контракт, условия которого не раскрываются.
20-летний футболист после подписания соглашения получил десятый игровой номер.
- В прошлом сезоне Смит-Роу забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 33 матчах за основу «Арсенала».
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
New season.New contract.New number.@emilesmithrowe pic.twitter.com/DT13LjBD1B— Arsenal (@Arsenal) July 22, 2021
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