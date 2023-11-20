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Бубакар Санне
Статистика
Бубакар Санне - статистика
Завершил карьеру
14 ноября 1994 (31)
#25 | Защитник
183 см
Гамбия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025
Босния и Герцеговина. Премьер-лига 2023/2024
Кубок африканских наций 2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Кубок африканских наций 2021
Бельгия. Про-Лига 2019/2020
Турция. Суперлига 2019/2020
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гамбия
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 2 тур
Гамбия
0 : 2
20.11.2023
Кот-д'Ивуар
1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 1 тур
Бурунди
3 : 2
16.11.2023
Гамбия
Был в запасе
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