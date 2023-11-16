Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Бурунди - Гамбия
Бурунди - Гамбия: обзор матча 16 ноября 2023
Бурунди
16.11.2023, четверг, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа F, 1 тур
3 : 2
Завершен
Гамбия
35'
Ф. Нсабиюмва
45+4'
М. Барроу
90+8'
Э. Колли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бурунди - Гамбия
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Колли
81'
Замена
А. Фадера
️️️️
А. Манне
Замена
️️️️
B. Kanakimana
81'
71'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Санне
71'
Замена
️️️️
I. Jome
61'
Желтая карточка
Х. Барри
57'
Замена
М. Бадамоси
️️️️
А. Сесай
Замена
️️️️
F. Abdul Razak
56'
Замена
T. Mossi
️️️️
D. Mukombozi
48'
46'
Замена
Х. Барри
️️️️
Э. Адамс
45'
+4
ГОЛ! 1:1!
М. Барроу
Пас отдал
А. Сесай
37'
Желтая карточка
Э. Колли
ГОЛ! 1:0!
Ф. Нсабиюмва
Пас отдал
Ж. Лионгола
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бурунди
1
Jonathan Nahimana
ВР
4
Derrick Mukombozi
ЦЗ
19
Фредерик Нсабиюмва
ЦЗ
14
Юссуф Ндайшими
ЦЗ
20
Bienvenue Kanakimana
ЦЗ
22
Christophe Nduwarugira
ЦП
0
Emmanuel Mvuyekure
ЦП
0
Fiston Abdul Razak
ЦФ
10
Саиди Нтибазонкиза
ЦФ
11
Жорди Лионгола
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Гамбия
1
Моду Жобе
ВР
5
Омар Колли
ЦЗ
14
Ноа Сонко Сундберг
ЦЗ
11
Эбрима Колли
ЛВ
3
Аблайе Джаллоу
ЦП
16
Аласана Манне
ЦП
8
Эбу Адамс
ЦП
21
Мухаммед Санне
ЦФ
10
Муса Барроу
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
0
Ismaila Jome
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Бурунди
23
Onesime Rukundo
ВР
3
Marco Weymans
ЦЗ
15
Omar Moussa
ЦЗ
6
T. Mossi
ЦП
10
Shassiri Nahimana
ЦП
19
Irakoze Donasiyano
ЦФ
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
9
Hussein Shabani
ЦФ
Гамбия
18
Бабукарр Гайе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
12
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
7
Алие Фадера
ЛВ
4
Давда Нгум
ОП
2
Махмуду Байо
ЦП
2
Хамза Барри
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
23
Мохамед Бадамоси
ЦФ
4-2-3
1
4
14
Ндайшими
20
19
Нсабиюмва
22
0
11
Лионгола
10
Нтибазонкиза
0
2-3-1-4
1
Жобе
5
Колли
14
Сонко Сундберг
3
Джаллоу
16
Манне
8
Адамс
11
Колли
0
9
Сесай
10
Барроу
21
Санне
4
6
6
4
21
Санне
12
Гомес
12
Гомес
21
Санне
8
Адамс
2
Барри
2
Барри
8
Адамс
16
Манне
7
Фадера
7
Фадера
16
Манне
9
Сесай
23
Бадамоси
23
Бадамоси
9
Сесай
Остались в запасе
Бурунди
Гамбия
23
Onesime Rukundo
ВР
3
Marco Weymans
ЦЗ
15
Omar Moussa
ЦЗ
10
Shassiri Nahimana
ЦП
19
Irakoze Donasiyano
ЦФ
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
9
Hussein Shabani
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
18
Бабукарр Гайе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Давда Нгум
ОП
2
Махмуду Байо
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Главный тренер
Том Сентфьетт
Остались в запасе
23
Onesime Rukundo
ВР
3
Marco Weymans
ЦЗ
15
Omar Moussa
ЦЗ
10
Shassiri Nahimana
ЦП
19
Irakoze Donasiyano
ЦФ
4
Pacifique Niyongabire
ЦФ
9
Hussein Shabani
ЦФ
Остались в запасе
18
Бабукарр Гайе
ВР
15
Джейкоб Менди
ЛЗ
25
Бубакар Санне
ЦЗ
4
Давда Нгум
ОП
2
Махмуду Байо
ЦП
22
Modou Lamin Sarr
ЦФ
Главный тренер
Этьен Ндайирагидже
Главный тренер
Том Сентфьетт
Статистика матча Бурунди - Гамбия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бурунди
Товарищеские матчи. Сборные
Бурунди
0 : 0
04.06.2026
Экваториальная Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
5 : 0
26.05.2026
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Габон
2 : 0
14.10.2025
Бурунди
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Бурунди
0 : 1
09.10.2025
Кения
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гамбия
2 : 0
09.09.2025
Бурунди
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
3 : 1
29.05.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Сенегал
3 : 1
31.03.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
2 : 2
18.11.2025
Гамбия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Сейшельские Острова
0 : 7
14.10.2025
Гамбия
Новости команд
Все
Бурунди
Гамбия
109-я сборная мира готова сыграть с Россией
22 октября
1
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
14 сентября
9
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Иран – Гамбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Иран – Гамбия: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.52
28 мая
Экваториальная Гвинея – Бурунди: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.65
3 июня
Марокко – Бурунди: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2026
26 мая
Марокко – Бурунди: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.90
25 мая
Реакция Губерниева на возможный матч сборной России с Бурунди
2024.10.07 21:33
11
136-я сборная мира готова сыграть с Россией
2024.10.07 19:30
11
109-я сборная мира готова сыграть с Россией
22 октября
1
116-я сборная мира хочет сыграть с Россией в сентябре
14 сентября
9
Иран – Гамбия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Иран – Гамбия: прогноз и ставки на матч 29 мая 2026 с коэффициентом 1.52
28 мая
116-я сборная мира отказалась сыграть с Россией в марте
20 марта
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+