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€ 225 тыс

Вана Алвес - статистика

Арис
25 апреля 1991 (35)
#1 | Вратарь
194 см
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Арис
0 : 0
20.09.2026
Кармиотисса
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
1' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Академия Пушкаша
0 : 2
31.07.2025
Арис
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Арис
3 : 2
24.07.2025
Академия Пушкаша
1' - 90'
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