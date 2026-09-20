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Кипр. Первый Дивизион, 4 тур

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Статистика по турнирам

Кипр. Первый Дивизион 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Португалия. Примейра 2019/2020 Португалия. Примейра 2018/2019