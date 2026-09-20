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Кипр. Первый дивизион
Команды
Арис
Вана Алвес
Статистика
€ 225 тыс
Вана Алвес - статистика
Арис
25 апреля 1991 (35)
#1 | Вратарь
194 см
Бразилия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Кипр. Первый Дивизион, 4 тур
Арис
0 : 0
20.09.2026
Кармиотисса
Был в запасе
Статистика по турнирам
Кипр. Первый Дивизион 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Кипр. Первый Дивизион 2024/2025
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Лига чемпионов 2023/2024
Португалия. Примейра 2019/2020
Португалия. Примейра 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арис
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
АЕК
3 : 1
14.08.2025
Арис
1' - 120'
Лига конференций, 3 раунд
Арис
2 : 2
07.08.2025
АЕК
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Академия Пушкаша
0 : 2
31.07.2025
Арис
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Арис
3 : 2
24.07.2025
Академия Пушкаша
1' - 90'
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