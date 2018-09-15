Борха Морено - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мелилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 2,20
млн
|Имя
|Борха
|Фамилия
|Морено
|Команда
|Атлетико
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Мелилья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|6 августа 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.01.2019
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|19.01.2019
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:3
|Атлетико (Мадрид)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|15.12.2018
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|2:3
|Атлетико (Мадрид)
|08.12.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|03.11.2018
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:1
|Атлетико (Мадрид)
|07.10.2018
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|15.09.2018
|71' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|90'