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    Борха Морено - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Борха
    Фамилия Морено
    Команда Атлетико
    Состав Молодежный
    Родной город Мелилья
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 6 августа 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 2,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетико 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.01.2019 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    19.01.2019 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:3 Атлетико (Мадрид)
    22.12.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    15.12.2018 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 2:3 Атлетико (Мадрид)
    08.12.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    03.11.2018 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    20.10.2018 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:1 Атлетико (Мадрид)
    07.10.2018 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Бетис (Севилья)
    15.09.2018 71' -90' Атлетико (Мадрид) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    90'
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