Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2026 Кубок Либертадорес 2026 Бразилия. Серия А 2025 Клубный чемпионат мира 2025 Кубок Либертадорес 2025 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ 2024/2025 Бразилия. Серия А 2023 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Лига Европы 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Олимпиада 2020 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Лига Европы 2018/2019