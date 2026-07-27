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Бразилия. Серия А
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Палмейрас
Паулиньо
Статистика
€ 9 млн
Паулиньо - статистика
Палмейрас
15 июля 2000 (26), Рио-де-Жанейро
#10 | Нападающий
175 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Палмейрас
5
2
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Палмейрас
1 : 0
31.05.2026
Шапекоэнсе
57' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
81' - 90'
90'
90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Ремо
1 : 1
10.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
03.05.2026
Сантос
74' - 90'
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