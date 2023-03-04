Бенито - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Олабиран
|Фамилия
|Муйва
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Олабиран
|Фамилия
|Муйва
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Абиджан
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 1998 (24 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.04.2023
|1' - 48'
|Рух
|1:1
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 21 тур
|16'
|08.04.2023
|1' - 61'
|Динамо
|2:0
|Минай
|Украина. Премьер-лига, 20 тур
|02.04.2023
|1' - 81'
|Львов
|0:2
|Динамо
|Украина. Премьер-лига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2023
|1' -48'
|Рух (Львов)
|1:1
|Динамо (Киев)
|16'
|08.04.2023
|1' -61'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Минай (Минай)
|02.04.2023
|1' -81'
|Львов (Львов)
|0:2
|Динамо (Киев)
|04.03.2023
|86' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)