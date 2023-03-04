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    Бенито - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Олабиран
    Фамилия Муйва
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 сентября 1998 (24 года)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    14.04.2023 1' - 48' Рух 1:1 Динамо Украина. Премьер-лига, 21 тур
    16'
    08.04.2023 1' - 61' Динамо 2:0 Минай Украина. Премьер-лига, 20 тур
    02.04.2023 1' - 81' Львов 0:2 Динамо Украина. Премьер-лига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2023 1' -48' Рух (Львов) 1:1 Динамо (Киев)
    16'
    08.04.2023 1' -61' Динамо (Киев) 2:0 Минай (Минай)
    02.04.2023 1' -81' Львов (Львов) 0:2 Динамо (Киев)
    04.03.2023 86' -90' Динамо (Киев) 0:2 Ингулец (Петрово)
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