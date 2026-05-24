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Испания. Сегунда
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Леганес
Гонсало Мелеро
Статистика
€ 600 тыс
Гонсало Мелеро - статистика
Леганес
2 января 1994 (32), Мадрид
#16 | Полузащитник
183 см | 77 кг
Испания
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Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Леганес
33
5
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Кадис
3 : 0
24.05.2026
Леганес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
17.04.2026
Леганес
69' - 90'
Испания. Сегунда, 35 тур
Леганес
2 : 1
11.04.2026
Альбасете
1' - 67'
Испания. Сегунда, 34 тур
Альмерия
2 : 1
05.04.2026
Леганес
1' - 78'
13'
Испания. Сегунда, 32 тур
Малага
0 : 0
28.03.2026
Леганес
62' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Леганес
5 : 2
21.03.2026
Сеута
87' - 90'
90, 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Вальядолид
3 : 2
14.03.2026
Леганес
1' - 46'
39'
Испания. Сегунда, 29 тур
Леганес
0 : 1
08.03.2026
Эйбар
84' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Спортинг
0 : 0
02.03.2026
Леганес
66' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Леганес
1 : 1
21.02.2026
Леонеса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Кордоба
2 : 1
14.02.2026
Леганес
1' - 83'
Испания. Сегунда, 25 тур
Леганес
1 : 0
06.02.2026
Гранада
1' - 78'
8'
Испания. Сегунда, 24 тур
Бургос
2 : 1
31.01.2026
Леганес
76' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Леганес
2 : 0
24.01.2026
Реал Сосьедад Б
78' - 90'
86'
Испания. Сегунда, 22 тур
Кастельон
2 : 0
16.01.2026
Леганес
74' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Леганес
3 : 0
11.01.2026
Вальядолид
61' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Альбасете
1 : 3
04.01.2026
Леганес
83' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Леганес
0 : 1
20.12.2025
Спортинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 18 тур
Расинг
1 : 1
13.12.2025
Леганес
70' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Леганес
0 : 0
07.12.2025
Кордоба
1' - 70'
Испания. Сегунда, 16 тур
Сарагоса
3 : 2
30.11.2025
Леганес
1' - 70'
21'
59'
Испания. Сегунда, 15 тур
Леганес
0 : 3
22.11.2025
Альмерия
57' - 90'
Испания. Сегунда, 13 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 1
08.11.2025
Леганес
78' - 85'
84'
85'
Испания. Сегунда, 12 тур
Леганес
1 : 2
01.11.2025
Бургос
61' - 90'
Испания. Сегунда, 11 тур
Эйбар
0 : 0
25.10.2025
Леганес
84' - 90'
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
2 : 0
19.10.2025
Малага
88' - 90'
Испания. Сегунда, 9 тур
Мирандес
0 : 0
11.10.2025
Леганес
72' - 90'
Испания. Сегунда, 8 тур
ФК Андорра
1 : 2
04.10.2025
Леганес
80' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 7 тур
Леганес
0 : 1
29.09.2025
Кастельон
1' - 59'
Испания. Сегунда, 6 тур
Леганес
0 : 1
20.09.2025
Лас-Пальмас
65' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Гранада
0 : 2
14.09.2025
Леганес
1' - 65'
Испания. Сегунда, 4 тур
Леонеса
0 : 0
07.09.2025
Леганес
1' - 71'
Испания. Сегунда, 3 тур
Леганес
2 : 2
01.09.2025
Депортиво
63' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
Леганес
1 : 1
22.08.2025
Кадис
86' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Уэска
1 : 1
17.08.2025
Леганес
83' - 90'
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