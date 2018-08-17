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    Ромен Метанир - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Ромен
    Фамилия Метанир
    Команда Миннесота Юнайтед
    Состав Основной
    Родной город Метц
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 марта 1990 (32 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 1,75
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 4 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.12.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    90'
    05.12.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    02.12.2018 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:0 Реймс (Реймс)
    24.11.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    06.10.2018 Был в запасе Ним (Ним) 0:0 Реймс (Реймс)
    29.09.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Бордо (Бордо)
    26.09.2018 1' -90' ПСЖ (Париж) 4:1 Реймс (Реймс)
    22.09.2018 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Дижон (Дижон)
    25.08.2018 1' -36' Амьен (Амьен) 4:1 Реймс (Реймс)
    36'
    17.08.2018 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Лион (Лион)
    11.08.2018 1' -90' Ницца (Ницца) 0:1 Реймс (Реймс)
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