Ромен Метанир - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Метанир
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Метц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 1990 (32 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,75
млн
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Метанир
|Команда
|Миннесота Юнайтед
|Состав
|Основной
|Родной город
|Метц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 марта 1990 (32 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|4
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.12.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|90'
|05.12.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.12.2018
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|24.11.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|26.09.2018
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|22.09.2018
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|25.08.2018
|1' -36'
|Амьен (Амьен)
|4:1
|Реймс (Реймс)
|36'
|17.08.2018
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лион (Лион)
|11.08.2018
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Реймс (Реймс)