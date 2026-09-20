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Серия А 2026/2027
Команды
Ювентус
Ллойд Келли
Статистика
€ 23 млн
Ллойд Келли - статистика
Ювентус
1 октября 1998 (27), Бристоль
#6 | Защитник
178 см
Англия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
89' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
75' - 90'
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Италия. Серия А 2026/2027
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Англия. Чемпионшип 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ювентус
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Ювентус
2 : 0
20.09.2026
Аталанта
89' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сассуоло
3 : 2
13.09.2026
Ювентус
46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Ювентус
1 : 1
06.09.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
2 : 0
29.08.2026
Парма
75' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Фрозиноне
0 : 1
23.08.2026
Ювентус
1' - 90'
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