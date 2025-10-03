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Крылья Советов
Мартин Крамарич
Новости
€ 700 тыс
Мартин Крамарич - новости
Крылья Советов
14 ноября 1997 (28)
#10 | Полузащитник
178 см
Словения
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Новости
Трансферы
«Крылья Советов» бесплатно подписали словенского форварда
18 июня
1
«Сочи» объявил об уходе словенского легионера
13 июня
В «Крыльях» рассмотрят подписание словенского вингера
12 июня
Форвард «Сочи» Крамарич заинтересовал два клуба РПЛ
2 июня
Видео
Крамарич устроил разнос в раздевалке «Сочи» после поражения от «Спартака»
2 марта
6
Список дисквалифицированных на 11-й тур РПЛ
2025.10.03 01:15
1
Талалаев назвал футболиста «Сочи», который готов играть только за «Зенит»
2025.08.24 20:00
Фото
Игрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
2025.07.10 19:09
Фото
Топ-10 самых дорогих игроков Первой лиги
2024.12.05 01:43
Хавбек «Сочи» заинтересовал несколько клубов РПЛ
2024.04.29 12:31
РПЛ определила лучшего игрока марта
2024.04.10 12:34
3
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Опубликована сборная 14-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.11.07 10:48
5
Фото
Опубликована сборная 5-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.08.21 10:55
5
РПЛ. «Сочи» переиграл дома «Балтику» (2:0), Крамарич забил
2023.07.23 22:02
2
Фото
«Сочи» бесплатно подписал словенского форварда
2023.06.20 17:40
1
«Сочи» согласовал переход словенского полузащитника
2023.05.25 21:44
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