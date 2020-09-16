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Команды
Крылья Советов
Мартин Крамарич
Статистика
€ 700 тыс
Мартин Крамарич - статистика
Крылья Советов
14 ноября 1997 (28)
#10 | Полузащитник
178 см
Словения
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
1 : 1
16.09.2026
Крылья Советов
1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
2 : 1
11.09.2026
Родина
1' - 82'
64'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Крылья Советов
2 : 2
05.09.2026
Краснодар
1' - 63'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
3 : 3
29.08.2026
Крылья Советов
1' - 70'
15'
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Премьер-лига 2026/2027
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Крылья Советов
1
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 2
04.08.2026
Крылья Советов
1' - 79'
63'
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