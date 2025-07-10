Игрок «Сочи» получил «Золотой мяч»

Полузащитник «Сочи» Мартин Крамарич стал лучшим игроком Первой лиги сезона-2024/25 по версии Legalbet. 27-летний словенец был выбран по итогам голосования экспертов, журналистов, футболистов, тренеров и пользователей. Крамарич набрал 28 баллов.
В качестве приза Мартин получил «Золотой мяч».
За сезон Мартин Крамарич сыграл 31 матч за «Сочи», забил 11 голов и отдал 5 результативных передач. Он создал 31 голевой момент, что является лучшим показателем среди топ-5 бомбардиров лиги.
Дубль Крамарича в ворота «Пари НН» в стыковых матчах вывел «Сочи» в РПЛ.
Второе место в голосовании занял 26-летний колумбийский защитник «Балтики» Кевин Андраде (11 голосов), а третье – 33-летний полузащитник новороссийского «Черноморца» Роман Акбашев (10 голосов).
- Мартин Крамарич сделал 166 передач в штрафную, достигнув 49-процентной точности.
- За сезон словенец оформил 34 паса под удар.
- На счету Крамарича 82 перехвата и 56 отборов.
Источник: Legalbet