Ташан Окли-Бут - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Ташан
|Фамилия
|Окли-Бут
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2000 (23 года)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Ташан
|Фамилия
|Окли-Бут
|Команда
|Сток Сити
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 2000 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Линкольн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.12.2022
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|23.08.2022
|1' -90'
|Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс)
|2:3
(1:3)п
|Линкольн (Линкольн)