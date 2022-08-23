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    Ташан Окли-Бут - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Ташан
    Фамилия Окли-Бут
    Команда Сток Сити
    Состав Молодежный
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 2000 (23 года)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Линкольн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.12.2022 Был в запасе Саутгемптон (Саутгемптон) 2:1 Линкольн (Линкольн)
    23.08.2022 1' -90' Бэрроу (Бэрроу-и-Фарнесс) 2:3
    (1:3)п    		 Линкольн (Линкольн)
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