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Шотландия. Чемпионшип
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Данфермлайн
Ташан Окли-Бут
Статистика
€ 150 тыс
Ташан Окли-Бут - статистика
Данфермлайн
14 февраля 2000 (26), Лондон
#35 | Полузащитник
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Команда
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Данфермлайн
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0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Партик Тисл
2 : 1
15.05.2026
Данфермлайн
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Данфермлайн
1 : 1
12.05.2026
Партик Тисл
86' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 1/4 финала
Арброт
0 : 0
08.05.2026
Данфермлайн
Был в запасе
Шотландия. Премьер-лига, Переходные матчи
Данфермлайн
1 : 0
05.05.2026
Арброт
88' - 90'
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