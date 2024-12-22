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Фабио Гонсалес
Статистика
Фабио Гонсалес - статистика
Завершил карьеру
1 января 1997 (29)
#6 | Полузащитник
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Сегунда 2024/2025
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Сегунда 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лас-Пальмас
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 18 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
22.12.2024
Эспаньол
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
15.12.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
07.12.2024
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Барселона
1 : 2
30.11.2024
Лас-Пальмас
83' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
23.11.2024
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
1 : 3
08.11.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
2 : 0
03.11.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
26.10.2024
Жирона
Был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2 : 3
21.10.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Лас-Пальмас
0 : 1
05.10.2024
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Вильярреал
3 : 1
30.09.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
26.09.2024
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Осасуна
2 : 1
21.09.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Лас-Пальмас
2 : 3
15.09.2024
Атлетик
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
2 : 0
01.09.2024
Лас-Пальмас
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
29.08.2024
Реал
Был в запасе
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