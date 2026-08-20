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МЛС 2026
Команды
Лос-Анджелес
Тимоти Тильман
Статистика
€ 3 млн
Тимоти Тильман - статистика
Лос-Анджелес
4 января 1999 (27), Нюрнберг
#11 | Полузащитник
182 см
США | Германия
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
17
1
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 21 тур
Колорадо
1 : 0
20.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 64'
США. МЛС, 19 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
02.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 72'
США. МЛС, 18 тур
Лос-Анджелес
4 : 0
26.07.2026
Канзаc Сити
1' - 46'
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
1' - 90'
86'
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 81'
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
1' - 77'
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
59' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
25.04.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
9'
52'
США. МЛС, 9 тур
Лос-Анджелес
0 : 0
23.04.2026
Колорадо
46' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
20.04.2026
Сан-Хосе
1' - 60'
23'
США. МЛС, 7 тур
Портленд
2 : 1
11.04.2026
Лос-Анджелес
46' - 90'
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес
6 : 0
05.04.2026
Орландо Сити
1' - 46'
США. МЛС, 5 тур
Остин
0 : 0
22.03.2026
Лос-Анджелес
1' - 73'
26'
США. МЛС, 4 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
15.03.2026
Сент-Луис
46' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
08.03.2026
Даллас
1' - 73'
США. МЛС, 2 тур
Динамо Хьюстон
0 : 2
01.03.2026
Лос-Анджелес
1' - 89'
США. МЛС, 1 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
22.02.2026
Интер Майами
1' - 82'
73'
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