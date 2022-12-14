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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Уфа
Данил Липовой
Новости
€ 250 тыс
Данил Липовой - новости
Уфа
22 сентября 1999 (27), Киров
#9 | Нападающий
176 см | 69 кг
Россия
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Фото
Экс-динамовец Липовой подписал контракт с клубом Первой лиги
9 января
Назван самым проверяемый на допинг игрок РПЛ
2022.12.14 15:40
3
Товарищеский матч. «Крылья Советов» восьмой раз подряд победили «Химки», Липовой дважды забил бывшему клубу
2021.11.14 15:50
1
Фото
Липовой стал первым летним новичком «Крыльев Советов»
2021.06.23 22:05
3
Липовой может перейти из «Динамо» в «Уфу»
2021.06.02 21:51
3
Варела, Паршивлюк, Липовой – в основе «Динамо» на дерби со «Спартаком»; Мозес, Хендрикс, Умяров сыграют у гостей
2021.02.20 18:38
«Динамо» и «Химки» досрочно прекратили аренду Липового
2020.12.29 14:16
Васютин, Прохин, Смольников – в основе «Зенита» на матч с «Оренбургом»; Аюпов, Липовой, Фамейе сыграют у гостей
2020.07.15 19:38
6
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