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    Назван самым проверяемый на допинг игрок РПЛ

    Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой стал самым тестируемым на допинг футболистом РПЛ с начала 2022 года.

    23-летний футболист за 11 месяцев 2022 года был проверен РУСАДА на допинг три раза.

    По два раза были протестированы Виктор Мелехин («Ростов»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Евгений Морозов («Факел»).

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +99226

      zigbert 27 минут назад

      Хорошо что этот тест на допинг дает отрицательный результат. Надо быть полным идиотом чтобы применять всевозможные запрещенные вещества и портить себе карьеру.

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