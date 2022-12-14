Назван самым проверяемый на допинг игрок РПЛ

Полузащитник «Крыльев Советов» Данил Липовой стал самым тестируемым на допинг футболистом РПЛ с начала 2022 года.

23-летний футболист за 11 месяцев 2022 года был проверен РУСАДА на допинг три раза.

По два раза были протестированы Виктор Мелехин («Ростов»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Евгений Морозов («Факел»).

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