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Леонардо Морозини
Статистика
Леонардо Морозини - статистика
Завершил карьеру
13 октября 1995 (30)
#23 | Полузащитник
175 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 19 тур
Сампдория
5 : 1
12.01.2020
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Брешиа
1 : 2
05.01.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 1
22.12.2019
Брешиа
78' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Брешиа
0 : 2
18.12.2019
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Брешиа
3 : 0
14.12.2019
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
СПАЛ
0 : 1
08.12.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Брешиа
0 : 3
30.11.2019
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
3 : 0
24.11.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Брешиа
0 : 4
09.11.2019
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
3 : 1
26.10.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Брешиа
0 : 0
21.10.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Брешиа
1 : 2
24.09.2019
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Удинезе
0 : 1
21.09.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Брешиа
3 : 4
15.09.2019
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Милан
1 : 0
31.08.2019
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
0 : 1
25.08.2019
Брешиа
Был в запасе
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