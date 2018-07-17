Егор Глухов - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Глухов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Егор
|Фамилия
|Глухов
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тюмень
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1998 (24 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|7
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.2018
|66' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:3
|Тамбов (Тамбов)
|18.08.2018
|75' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|12.08.2018
|58' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Мордовия (Саранск)
|08.08.2018
|23' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|04.08.2018
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|29.07.2018
|72' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:0
|Армавир (Армавир)
|22.07.2018
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|17.07.2018
|88' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|4:1
|Балтика (Калининград)