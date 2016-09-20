Маркель Арейтио - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Маркель
|Фамилия
|Арейтио
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Маркель
|Фамилия
|Арейтио
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|7 сентября 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.04.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Леганес (Леганес)
|28.02.2017
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:2
|Эйбар (Эйбар)
|25.02.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Малага (Малага)
|18.02.2017
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|13.02.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|4:0
|Гранада (Гранада)
|04.02.2017
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:4
|Эйбар (Эйбар)
|28.01.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|22.01.2017
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:4
|Барселона (Барселона)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Леганес (Леганес)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|20.09.2016
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|17.09.2016
|45' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Севилья (Севилья)