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    Маркель Арейтио - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Маркель
    Фамилия Арейтио
    Команда Эйбар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 7 сентября 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:0 Леганес (Леганес)
    28.02.2017 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:2 Эйбар (Эйбар)
    25.02.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:0 Малага (Малага)
    18.02.2017 Был в запасе Севилья (Севилья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    13.02.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 4:0 Гранада (Гранада)
    04.02.2017 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:4 Эйбар (Эйбар)
    28.01.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    22.01.2017 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:4 Барселона (Барселона)
    18.12.2016 Был в запасе Леганес (Леганес) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    20.09.2016 Был в запасе Малага (Малага) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    17.09.2016 45' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Севилья (Севилья)
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