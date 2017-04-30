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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Леганес
Эйбар - Леганес: обзор матча 30 апреля 2017
Эйбар
30.04.2017, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 35 тур
2 : 0
Завершен
Леганес
62'
Кике
66'
С. Энрих
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Леганес
Замена
Р. Пенья
️️️️
Кике
82'
77'
Замена
А. Буэно
️️️️
Н. Эль-Жар
ГОЛ! 2:0!
С. Энрих
Пас отдал
Д. Юнка
66'
65'
Замена
А. Шимановски
️️️️
Д. Мачис
63'
Замена
Лусиано
️️️️
Габриэл
ГОЛ! 1:0!
Кике
Пас отдал
Д. Юнка
62'
Замена
С. Энрих
️️️️
А. Гонсалес
61'
Замена
А. Арбилья
️️️️
К. Ривера
60'
Желтая карточка
П. Леон
54'
34'
Желтая карточка
М. Мантовани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
17
Кристиан Ривера
ЦП
8
Адриан Гонсалес
АП
14
Дани Гарсия
ПП
14
Педро Леон
ПВ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Леганес
1
Яго Эррерин
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
39
Эрик Моран
ЦП
18
Габриэл
АП
21
Рубен Перес
ПП
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Эйбар
30
Маркель Арейтио
ВР
23
Анайц Арбилья
ЦЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
23
Нано Меса
ЦФ
9
Серхио Энрих
ЦФ
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
8
Александер Шимановски
ЦП
10
Лусиано
ЦФ
19
Альберто Буэно
ЦФ
4-2-3-1
13
Родригес
17
Юнка
4
Рамис
24
Лежен
2
Капа
17
Ривера
14
Дани Гарсия
14
Инуи
8
Гонсалес
14
Леон
19
Кике
4-2-2-2
1
Эррерин
5
Бустинса
21
Мантовани
44
Инсуа
15
Рико
21
Перес
39
Моран
18
Габриэл
11
Мачис
10
Герреро
25
Эль-Жар
17
Ривера
23
Арбилья
23
Арбилья
17
Ривера
19
Кике
7
Пенья
7
Пенья
19
Кике
8
Гонсалес
9
Энрих
9
Энрих
8
Гонсалес
11
Мачис
8
Шимановски
8
Шимановски
11
Мачис
18
Габриэл
10
Лусиано
10
Лусиано
18
Габриэл
25
Эль-Жар
19
Буэно
19
Буэно
25
Эль-Жар
Остались в запасе
Эйбар
Леганес
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Остались в запасе
30
Маркель Арейтио
ВР
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
6
Алехандро Гальвез
ЦЗ
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
13
Нерео Чампанье
ВР
2
Тито
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Асьер Гаритано
Статистика матча Эйбар - Леганес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Альварес Искьердо
(Барселона)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
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