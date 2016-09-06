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    Глеб Клюшкин - статистика

    #26 | Полузащитник
    Имя Глеб
    Фамилия Клюшкин
    Команда Елгава
    Состав Основной
    Родной город Рига
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 октября 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Латвия 7 0 2 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.2017 1' -90' Латвия 4:0 Андорра
    11' 63'
    07.10.2017 1' -90' Фарерские острова 0:0 Латвия
    03.09.2017 Был в запасе Латвия 0:3 Швейцария
    09.06.2017 1' -62' Латвия 0:3 Португалия
    38'
    25.03.2017 1' -90' Швейцария 1:0 Латвия
    13.11.2016 1' -79' Португалия 4:1 Латвия
    14'
    10.10.2016 1' -68' Латвия 0:2 Венгрия
    07.10.2016 1' -72' Латвия 0:2 Фарерские острова
    06.09.2016 Был в запасе Андорра 0:1 Латвия
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