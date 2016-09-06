Глеб Клюшкин - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Клюшкин
|Команда
|Елгава
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Имя
|Глеб
|Фамилия
|Клюшкин
|Команда
|Елгава
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рига
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 октября 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Латвия
|7
|0
|2
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2017
|1' -90'
|Латвия
|4:0
|Андорра
|11' 63'
|07.10.2017
|1' -90'
|Фарерские острова
|0:0
|Латвия
|03.09.2017
|Был в запасе
|Латвия
|0:3
|Швейцария
|09.06.2017
|1' -62'
|Латвия
|0:3
|Португалия
|38'
|25.03.2017
|1' -90'
|Швейцария
|1:0
|Латвия
|13.11.2016
|1' -79'
|Португалия
|4:1
|Латвия
|14'
|10.10.2016
|1' -68'
|Латвия
|0:2
|Венгрия
|07.10.2016
|1' -72'
|Латвия
|0:2
|Фарерские острова
|06.09.2016
|Был в запасе
|Андорра
|0:1
|Латвия