Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Фарерские острова - Латвия
Фарерские острова - Латвия: обзор матча 07 октября 2017
Фарерские острова
07.10.2017, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 9 тур
0 : 0
Завершен
Латвия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Латвия
79'
Желтая карточка
В. Шабала
71'
Желтая карточка
К. Горкшс
Желтая карточка
Р. Якобсен
50'
49'
Желтая карточка
И. Тарасов
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
4
Атли Грегерсен
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
0
Роальдур Якобсен
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Никита Колесовс
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Фарерские острова
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
3-5-1
1
Нильсен
4
Грегерсен
2
Наес
5
Наттестад
10
Ватнхамар
9
Соренсен
0
Якобсен
6
Ханссон
7
Беньяминсен
14
Эдмундссон
4-5-1
1
Ванинс
13
Горкшс
0
Колесовс
21
Фрейманис
26
Максименко
10
Икаунекс
16
Тарасов
0
Лайзанс
0
Казачок
21
Клюшкин
10
Шабала
Остались в запасе
Фарерские острова
Латвия
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Главный тренер
Хакан Эриксон
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
12
Тейтур Гестссон
ВР
0
Йохан Давидсен
ЦЗ
19
Ари-Мон Йонссон
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
10
Патрик Йоханнесен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Остались в запасе
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
Главный тренер
Хакан Эриксон
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Фарерские острова - Латвия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Торсвеллур
Новости команд
Все
Фарерские острова
Латвия
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Фарерские острова – Молдова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Фарерских островов и Молдовы на победу в матче 6 тура
15 ноября
Словакия – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
12 ноября
Казахстан – Фарерские острова: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
15 ноября
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Черногория – Латвия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Кипр – Латвия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+