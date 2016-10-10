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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Венгрия
Латвия - Венгрия: обзор матча 10 октября 2016
Латвия
10.10.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 3 тур
0 : 2
Завершен
Венгрия
10'
А. Гьюрчо
77'
А. Салаи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Венгрия
Желтая карточка
А. Карашаускс
90'
+3
83'
Замена
М. Вида
️️️️
З. Гера
Желтая карточка
А. Зюзинс
81'
Замена
А. Карашаускс
️️️️
О. Лайзанс
78'
77'
ГОЛ! 0:2!
А. Салаи
Пас отдал
Б. Джуджак
Желтая карточка
В. Шабала
73'
Замена
Д. Икаунекс
️️️️
Г. Клюшкин
68'
Замена
А. Зюзинс
️️️️
А. Вишняковс
57'
45'
Замена
Л. Кляйнхайзлер
️️️️
Н. Николич
Желтая карточка
Д. Икаунекс
34'
15'
Желтая карточка
Т. Кадар
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Гьюрчо
Пас отдал
Н. Николич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
6
Владислав Габовс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ОП
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ПП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Венгрия
12
Петер Гулачи
ВР
4
Тамаш Кадар
ЦЗ
21
Барнабаш Беше
ЦЗ
20
Ричард Гузмич
ЦЗ
3
Михай Корхут
ЦЗ
8
Адам Надь
ЦП
10
Золтан Гера
АП
7
Балаж Джуджак
ПП
13
Адам Гьюрчо
ЦФ
23
Неманья Николич
ЦФ
9
Адам Салаи
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Артис Лаздыньш
ЦП
20
Кристиан Торрес
ЦП
10
Давис Икаунекс
ЦП
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
Венгрия
1
Денеш Дибус
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
10
Иштван Богнар
ЦП
23
Мате Вида
ЦП
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
15
Ласло Кляйнхайзлер
АП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
4-1-4-1
1
Ванинс
26
Максименко
13
Горкшс
6
Габовс
3
Ягодинскис
16
Тарасов
10
Икаунекс
0
Лайзанс
21
Клюшкин
5
Вишняковс
10
Шабала
4-2-1-3
12
Гулачи
21
Беше
20
Гузмич
3
Корхут
4
Кадар
7
Джуджак
8
Надь
10
Гера
9
Салаи
23
Николич
13
Гьюрчо
21
Клюшкин
10
Икаунекс
10
Икаунекс
21
Клюшкин
5
Вишняковс
17
Зюзинс
17
Зюзинс
5
Вишняковс
0
Лайзанс
16
Карашаускс
16
Карашаускс
0
Лайзанс
10
Гера
23
Вида
23
Вида
10
Гера
23
Николич
15
Кляйнхайзлер
15
Кляйнхайзлер
23
Николич
Остались в запасе
Латвия
Венгрия
0
Артис Лаздыньш
ЦП
20
Кристиан Торрес
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
10
Иштван Богнар
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Остались в запасе
0
Артис Лаздыньш
ЦП
20
Кристиан Торрес
ЦП
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Остались в запасе
10
Иштван Богнар
ЦП
1
Денеш Дибус
ВР
22
Балаж Медьери
ВР
2
Адам Ланг
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
6
Акош Элек
ЦП
18
Золтан Штибер
ЦП
14
Герго Ловренчич
ЦФ
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Бернд Шторк
Статистика матча Латвия - Венгрия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Сконто
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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