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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Латвия
Швейцария - Латвия: обзор матча 25 марта 2017
Швейцария
25.03.2017, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Латвия
66'
Й. Дрмич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Латвия
Замена
Р. Фройлер
️️️️
Х. Сеферович
84'
78'
Замена
В. Гутковскис
️️️️
А. Лаздыньш
Замена
С. Цубер
️️️️
Д. Шакири
78'
69'
Замена
Д. Ракельс
️️️️
Д. Икаунекс
ГОЛ! 1:0!
Й. Дрмич
66'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Ж. Фернандес
64'
56'
Замена
В. Габовс
️️️️
А. Вишняковс
53'
Желтая карточка
Г. Фрейманис
Желтая карточка
Ф. Шер
52'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
49'
28'
Желтая карточка
А. Лаздыньш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
20
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
АП
23
Джердан Шакири
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
10
Давис Икаунекс
ЛП
0
Артис Лаздыньш
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
0
Олег Лайзанс
АП
5
Алексейс Вишняковс
ПП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
4-1-2-2
1
Зоммер
20
Джуру
3
Мубандже
22
Шер
2
Лихтштайнер
10
Джака
15
Джемаили
23
Шакири
18
Мехмеди
9
Сеферович
3-4-1-1
1
Ванинс
13
Горкшс
3
Ягодинскис
21
Фрейманис
5
Вишняковс
0
Лаздыньш
21
Клюшкин
10
Икаунекс
0
Лайзанс
10
Шабала
23
Шакири
14
Цубер
14
Цубер
23
Шакири
9
Сеферович
8
Фройлер
8
Фройлер
9
Сеферович
16
Фернандес
16
Фернандес
Фернандес
19
Дрмич
19
Дрмич
Фернандес
5
Вишняковс
6
Габовс
6
Габовс
5
Вишняковс
10
Икаунекс
15
Ракельс
15
Ракельс
10
Икаунекс
0
Лаздыньш
9
Гутковскис
9
Гутковскис
0
Лаздыньш
Остались в запасе
Швейцария
Латвия
11
Ренато Штеффен
ПВ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Главный тренер
Мурат Якин
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Остались в запасе
11
Ренато Штеффен
ПВ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
4
Нико Эльведи
ЦЗ
0
Лео Лакруа
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Валентин Штокер
ЦП
Остались в запасе
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
3
Марцис Осс
ЦЗ
0
Иванс Лукьяновс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
10
Янис Икаунекс
ЦП
0
Гиртс Карлсонс
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Статистика матча Швейцария - Латвия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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