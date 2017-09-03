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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Латвия - Швейцария
Латвия - Швейцария: обзор матча 03 сентября 2017
Латвия
03.09.2017, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 8 тур
0 : 3
Завершен
Швейцария
9'
Х. Сеферович
54'
Б. Джемаили
58'
Р. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Швейцария
Желтая карточка
Э. Варданян
69'
58'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Родригес
Желтая карточка
А. Соловьев
57'
Желтая карточка
К. Дубра
56'
54'
ГОЛ! 0:2!
Б. Джемаили
Пас отдал
Х. Сеферович
Желтая карточка
В. Максименко
44'
Желтая карточка
Д. Индранс
37'
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Сеферович
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
0
Никита Колесовс
ЦЗ
8
Александр Соловьев
ЦП
0
Эдгар Варданян
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
0
Давис Индранс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ЦЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
10
Гранит Джака
ОП
15
Блерим Джемаили
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Латвия
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
10
Давис Икаунекс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
14
Эдуардс Тиденбергс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Швейцария
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
6
Михаэль Ланг
ПЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
4-4-2
1
Ванинс
26
Максименко
13
Горкшс
0
Колесовс
4
Дубра
8
Соловьев
0
Лайзанс
0
Индранс
0
Варданян
15
Ракельс
10
Шабала
4-1-2-1-2
1
Зоммер
20
Джуру
2
Лихтштайнер
22
Шер
13
Родригес
10
Джака
15
Джемаили
11
Бехрами
23
Шакири
9
Сеферович
18
Мехмеди
Остались в запасе
Латвия
Швейцария
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
10
Давис Икаунекс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
14
Эдуардс Тиденбергс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Каспарс Икстенс
ВР
1
Павел Штейнборс
ВР
10
Давис Икаунекс
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
16
Игорь Тарасов
ЦП
11
Робертс Савалниекс
ЦП
21
Глеб Клюшкин
ЦП
0
Евгений Казачок
ЦП
14
Эдуардс Тиденбергс
ЦП
9
Владислав Гутковскис
ЦФ
Остались в запасе
6
Михаэль Ланг
ПЗ
6
Денис Закария
ОП
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
21
Роман Бюрки
ВР
12
Марвин Хитц
ВР
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
3
Франсуа Мубандже
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
8
Ремо Фройлер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Дайнис Казакевич
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Латвия - Швейцария
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
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0 : 3
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