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Патрик Эберт
Статистика
Патрик Эберт - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1987 (39), Потсдам
#20 | Полузащитник
176 см | 76 кг
Германия
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Статистика по турнирам
Германия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2018/2019
Испания. Сегунда 2016/2017
Испания. Примера 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. Премьер-Лига 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Германия. Бундеслига 2011/2012
Германия. Бундеслига 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Райо Вальекано
9
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 14 тур
Вильярреал
2 : 1
06.12.2015
Райо Вальекано
1' - 21'
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 3
29.11.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
38' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
2 : 1
07.11.2015
Гранада
75' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
1 : 0
01.11.2015
Райо Вальекано
1' - 65'
37'
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
3 : 0
23.10.2015
Эспаньол
1' - 57'
54'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
5 : 2
17.10.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Райо Вальекано
1 : 3
14.09.2015
Депортиво
1' - 77'
35'
77'
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 0
29.08.2015
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Райо Вальекано
0 : 0
22.08.2015
Валенсия
1' - 90'
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