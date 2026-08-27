Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Энтони Юнг - статистика

Фрайбург
3 ноября 1991 (34)
#5 | Защитник
186 см
Германия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Лига конференций, 4 раунд
Фрайбург
4 : 1
27.08.2026
Мазервелл
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фрайбург
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 34 тур
Фрайбург
4 : 1
16.05.2026
РБ Лейпциг
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
3 : 2
10.05.2026
Фрайбург
71' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Боруссия Д
4 : 0
26.04.2026
Фрайбург
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Фрайбург
2 : 3
04.04.2026
Бавария
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Фрайбург
0 : 1
15.03.2026
Унион
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Фрайбург
3 : 3
07.03.2026
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Айнтрахт
2 : 0
01.03.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Фрайбург
2 : 1
22.02.2026
Боруссия М
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
14.02.2026
Фрайбург
57' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Фрайбург
1 : 0
07.02.2026
Вердер
68' - 90'
Германия. Бундеслига, 20 тур
Штутгарт
1 : 0
01.02.2026
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
2 : 0
14.01.2026
Фрайбург
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
2 : 1
10.01.2026
Гамбург
46' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
3 : 4
20.12.2025
Фрайбург
1' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Фрайбург
1 : 1
14.12.2025
Боруссия Д
1' - 76'
Германия. Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
2 : 1
06.12.2025
Фрайбург
71' - 90'
87'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Фрайбург
4 : 0
30.11.2025
Майнц
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Фрайбург
2 : 1
09.11.2025
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Унион
0 : 0
01.11.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 0
26.10.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
0 : 0
05.10.2025
Фрайбург
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Вердер
0 : 3
20.09.2025
Фрайбург
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Фрайбург
3 : 1
13.09.2025
Штутгарт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Кельн
4 : 1
31.08.2025
Фрайбург
69' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Фрайбург
1 : 3
23.08.2025
Аугсбург
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+