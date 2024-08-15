Введите ваш ник на сайте
€ 5 млн

Готье Эйн - трансферы

Метц
7 августа 1996 (29)
#10 | Нападающий
170 см
Франция
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
15.08.24 / -
Осер
Метц
3 млн €
01.07.20 / 15.08.24
Метц
Осер
?
04.07.19 / 30.06.20
Метц
Валансьен
Аренда
