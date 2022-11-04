Готье Эйн - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Готье
|Фамилия
|Эйн
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Готье
|Фамилия
|Эйн
|Команда
|Осер
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 64'
|Ницца
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 26 тур
|36'
|26.02.2023
|68' - 90'
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|17.02.2023
|65' - 90'
|Осер
|2:1
|Лион
|Франция. Лига 1, 24 тур
|90'
|12.02.2023
|1' - 68'
|Анжер
|1:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Осер
|22
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -64'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Осер (Осер)
|36'
|26.02.2023
|68' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|17.02.2023
|65' -90'
|Осер (Осер)
|2:1
|Лион (Лион)
|90'
|12.02.2023
|1' -68'
|Анжер (Анжер)
|1:1
|Осер (Осер)
|14.01.2023
|1' -77'
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Осер (Осер)
|11.01.2023
|67' -90'
|Осер (Осер)
|0:5
|Тулуза (Тулуза)
|01.01.2023
|78' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Осер (Осер)
|28.12.2022
|80' -90'
|Осер (Осер)
|2:3
|Монако (Монако)
|13.11.2022
|58' -90'
|ПСЖ (Париж)
|5:0
|Осер (Осер)
|04.11.2022
|1' -64'
|Труа (Труа)
|1:1
|Осер (Осер)
|30.10.2022
|64' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|23.10.2022
|83' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|16.10.2022
|87' -90'
|Осер (Осер)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|09.10.2022
|1' -74'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:1
|Осер (Осер)
|16.09.2022
|1' -61'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|51'
|11.09.2022
|68' -90'
|Ренн (Ренн)
|5:0
|Осер (Осер)
|03.09.2022
|1' -69'
|Осер (Осер)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|31.08.2022
|62' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Осер (Осер)
|27.08.2022
|1' -77'
|Осер (Осер)
|1:0
|Страсбур (Страсбур)
|21.08.2022
|1' -46'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Осер (Осер)
|14.08.2022
|1' -73'
|Осер (Осер)
|2:2
|Анжер (Анжер)
|07.08.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|4:1
|Осер (Осер)