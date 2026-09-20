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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Готье Эйн
Статистика
€ 5 млн
Готье Эйн - статистика
Ницца
7 августа 1996 (30)
#7 | Нападающий
170 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
1' - 90'
67'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
65' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 90'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Франция. Кубок 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
Франция. Кубок 2024/2025
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 2 2023/2024
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ницца
5
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
1' - 90'
67'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ницца
1 : 1
05.09.2026
Ле Ман
65' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Париж
3 : 0
30.08.2026
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ницца
0 : 0
22.08.2026
Лорьян
1' - 90'
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