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    Готье Эйн - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Готье
    Фамилия Эйн
    Команда Осер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 августа 1996 (26 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.03.2023 1' - 64' Ницца 1:1 Осер Франция. Лига 1, 26 тур
    36'
    26.02.2023 68' - 90' Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    17.02.2023 65' - 90' Осер 2:1 Лион Франция. Лига 1, 24 тур
    90'
    12.02.2023 1' - 68' Анжер 1:1 Осер Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Осер 22 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.03.2023 1' -64' Ницца (Ницца) 1:1 Осер (Осер)
    36'
    26.02.2023 68' -90' Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    17.02.2023 65' -90' Осер (Осер) 2:1 Лион (Лион)
    90'
    12.02.2023 1' -68' Анжер (Анжер) 1:1 Осер (Осер)
    14.01.2023 1' -77' Ланс (Ланс) 1:0 Осер (Осер)
    11.01.2023 67' -90' Осер (Осер) 0:5 Тулуза (Тулуза)
    01.01.2023 78' -90' Нант (Нант) 1:0 Осер (Осер)
    28.12.2022 80' -90' Осер (Осер) 2:3 Монако (Монако)
    13.11.2022 58' -90' ПСЖ (Париж) 5:0 Осер (Осер)
    04.11.2022 1' -64' Труа (Труа) 1:1 Осер (Осер)
    30.10.2022 64' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    23.10.2022 83' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    16.10.2022 87' -90' Осер (Осер) 1:1 Ницца (Ницца)
    09.10.2022 1' -74' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:1 Осер (Осер)
    16.09.2022 1' -61' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    51'
    11.09.2022 68' -90' Ренн (Ренн) 5:0 Осер (Осер)
    03.09.2022 1' -69' Осер (Осер) 0:2 Марсель (Марсель)
    31.08.2022 62' -90' Лион (Лион) 2:1 Осер (Осер)
    27.08.2022 1' -77' Осер (Осер) 1:0 Страсбур (Страсбур)
    21.08.2022 1' -46' Монпелье (Монпелье) 1:2 Осер (Осер)
    14.08.2022 1' -73' Осер (Осер) 2:2 Анжер (Анжер)
    07.08.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 4:1 Осер (Осер)
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