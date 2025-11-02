Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 50 тыс

Алексей Легчилин - статистика

Неман
11 апреля 1992 (34), Гродно
#46 | Полузащитник
191 см
Беларусь
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Неман
12
0
1
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
0 : 2
02.11.2025
БАТЭ
1' - 87'
53'
87'
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
0 : 0
29.10.2025
Динамо Мн
1' - 90'
50'
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
2 : 1
25.10.2025
Неман
70' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 0
10.10.2025
Арсенал
1' - 44'
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
1 : 1
04.10.2025
Торпедо-БелАЗ
1' - 73'
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Сморгонь
1 : 0
28.09.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель
3 : 1
24.09.2025
Неман
1' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Динамо-Брест
2 : 0
15.09.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Неман
2 : 0
04.07.2025
Ислочь
80' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Витебск
0 : 0
28.06.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
2 : 1
22.06.2025
Минск
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
БАТЭ
1 : 5
14.06.2025
Неман
71' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Неман
1 : 2
31.05.2025
Славия-Мозырь
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Торпедо-БелАЗ
0 : 1
16.05.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
11.05.2025
Сморгонь
87' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
МЛ Витебск
1 : 0
03.05.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Неман
0 : 1
26.04.2025
Динамо-Брест
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Арсенал
0 : 3
19.04.2025
Неман
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
2 : 1
11.04.2025
Слуцк
75' - 90'
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
30.03.2025
Гомель
Был в запасе
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
3 : 0
15.03.2025
Молодечно
87' - 90'
90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
21:55
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
21:35
У Тихонова появился вариант в РПЛ
21:07
2
Фото«Спартак» подписал русского Куртуа
20:59
8
Перечислены страны, откуда у Дзюбы были предложения
20:51
4
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
3
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
3
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+