Главная
Аль-Хиляль
Карим Бензема
Трансферы
€ 6 млн
Карим Бензема - трансферы
Аль-Хиляль
19 декабря 1987 (38), Лион
#90 | Нападающий
183 см | 73 кг
Франция | Алжир
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.02.26 / 30.06.27
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
Свободный агент
01.07.23 / 02.02.26
Реал
Аль-Иттихад
Свободный агент
09.07.09 / 01.07.23
Лион
Реал
35 млн €
Главные новости
ЦСКА зовет Коутиньо, Адвокат завершил карьеру, Аленичев унизил игроков «Спартака», «Буде» выбил «Интер» и другие новости
01:54
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
01:17
19
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина выбил «Интер» с общим счетом 5:2
00:52
4
Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»
00:14
2
Мбаппе выбыл минимум на 3 матча
Вчера, 23:33
Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа
Вчера, 23:16
5
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
Вчера, 22:59
15
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
Вчера, 22:54
11
Сперцян детально рассказал, с каким конкретным вопросом на него вышла «Барселона»
Вчера, 22:29
2
Денисов отреагировал на критику от Смолова
Вчера, 21:57
4
Все новости
