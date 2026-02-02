Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 6 млн

Карим Бензема - трансферы

Аль-Хиляль
19 декабря 1987 (38), Лион
#90 | Нападающий
183 см | 73 кг
Франция | Алжир
Статистика Новости Трансферы Публикации
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
02.02.26 / 30.06.27
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
Свободный агент
01.07.23 / 02.02.26
Реал
Аль-Иттихад
Свободный агент
09.07.09 / 01.07.23
Лион
Реал
35 млн €
Главные новости
ЦСКА зовет Коутиньо, Адвокат завершил карьеру, Аленичев унизил игроков «Спартака», «Буде» выбил «Интер» и другие новости
01:54
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
01:17
19
Лига чемпионов. «Буде-Глимт» Хайкина выбил «Интер» с общим счетом 5:2
00:52
4
Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»
00:14
2
Мбаппе выбыл минимум на 3 матча
Вчера, 23:33
Жена Сафонова объяснила, почему «терпеть не может» мужа
Вчера, 23:16
5
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
Вчера, 22:59
15
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
Вчера, 22:54
11
Сперцян детально рассказал, с каким конкретным вопросом на него вышла «Барселона»
Вчера, 22:29
2
Денисов отреагировал на критику от Смолова
Вчера, 21:57
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 