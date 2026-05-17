Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Ноа-Йоэль Саренрен-Баце - статистика

Вальдхоф Мангейм
21 августа 1996 (30)
#37 | Полузащитник
182 см
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арминия
25
5
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Арминия
6 : 1
17.05.2026
Герта
79' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
08.05.2026
Арминия
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Арминия
1 : 1
02.05.2026
Бохум
83' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Пройссен
2 : 3
25.04.2026
Арминия
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Арминия
1 : 1
18.04.2026
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Карлсруэ
4 : 1
10.04.2026
Арминия
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Арминия
2 : 1
04.04.2026
Дармштадт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Эльверсберг
3 : 1
21.03.2026
Арминия
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Арминия
2 : 2
14.03.2026
Падерборн
1' - 73'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
1 : 0
06.03.2026
Арминия
59' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Арминия
0 : 1
28.02.2026
Ганновер-96
68' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Гройтер Фюрт
2 : 1
20.02.2026
Арминия
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Магдебург
0 : 2
15.02.2026
Арминия
80' - 90'
88'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Арминия
3 : 2
08.02.2026
Айнтрахт
76' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Динамо Дрезден
1 : 1
01.02.2026
Арминия
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Арминия
2 : 2
23.01.2026
Хольштайн
86' - 90'
87'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Герта
1 : 1
19.12.2025
Арминия
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Арминия
0 : 0
13.12.2025
Кайзерслаутерн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Бохум
1 : 0
06.12.2025
Арминия
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Арминия
1 : 2
30.11.2025
Пройссен
46' - 90'
75'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Нюрнберг
2 : 0
23.11.2025
Арминия
1' - 61'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
4 : 0
08.11.2025
Карлсруэ
1' - 66'
60'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Дармштадт
2 : 2
01.11.2025
Арминия
1' - 85'
28'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
2 : 0
25.10.2025
Эльверсберг
1' - 86'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Падерборн
4 : 3
18.10.2025
Арминия
66' - 90'
68'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Арминия
1 : 2
24.08.2025
Динамо Дрезден
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Хольштайн
0 : 2
10.08.2025
Арминия
1' - 68'
22'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Арминия
5 : 1
02.08.2025
Фортуна
1' - 82'
45'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Сафонов рассказал о секретном сообщении Батракову
20:09
Вагнер Лав напомнил Газзаеву о несбритых усах
20:08
1
Бывший тренер «Зенита» похвалил «Спартак» за отказ от Дзюбы
19:51
Два клуба Серии A заинтересовались нападающим «Реала»
19:42
Мостовой отказался возглавить «Ростов»: «Для «Спартака» всегда открыт!»
19:32
2
Вагнер Лав раскрыл, забивал ли он пьяным два гола «Ростову»
19:20
Стало известно, где будут транслировать ближайшие матчи сборной России
18:58
3
ФотоОпределен лучший игрок «Спартака» в сентябре
18:37
4
Заявление «Манчестер Сити» после признания клуба виновным в финансовых нарушениях
18:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+