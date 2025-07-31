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Ондржей Шашинка - трансферы

Завершил карьеру
21 марта 1998 (28)
#27 | Нападающий
188 см
Чехия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
31.07.25 / 30.06.27
Градец-Кралове
Ружомберок
30 тыс €
06.07.23 / 31.07.25
Баник
Градец-Кралове
?
01.07.21 / 30.06.23
Баник
Словацко
Аренда
23.07.19 / 31.12.19
Баник
Словацко
Аренда
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