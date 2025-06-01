Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Димитриос Коловециос - статистика

Завершил карьеру
16 октября 1991 (34), Лариса
#4 | Защитник
183 см
Греция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кайсериспор
18
1
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Самсунспор
2 : 1
01.06.2025
Кайсериспор
1' - 90'
44'
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
1 : 1
25.05.2025
Бодрум
Был в запасе
Турция. Суперлига, 36 тур
Галатасарай
3 : 0
18.05.2025
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 35 тур
Кайсериспор
3 : 1
12.05.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
1 : 0
13.04.2025
Касымпаша
1' - 36'
56'
Турция. Суперлига, 30 тур
Адана Демирспор
0 : 2
04.04.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Кайсериспор
3 : 1
08.03.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 90'
Турция. Суперлига, 26 тур
Бешикташ
2 : 0
01.03.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Кайсериспор
1 : 0
23.02.2025
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Эюпспор
1 : 1
16.02.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
3 : 2
08.02.2025
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Кайсериспор
0 : 0
01.02.2025
Трабзонспор
1' - 90'
53'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 21 тур
Сивасспор
5 : 2
25.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Кайсериспор
0 : 1
11.01.2025
Самсунспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Бодрум
1 : 1
05.01.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Кайсериспор
1 : 5
22.12.2024
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
2 : 0
15.12.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Кайсериспор
2 : 0
08.12.2024
Аланьяспор
1' - 90'
87'
Турция. Суперлига, 14 тур
Ризеспор
3 : 0
01.12.2024
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Кайсериспор
2 : 6
23.11.2024
Фенербахче
1' - 90'
57'
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
1 : 2
08.11.2024
Кайсериспор
1' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 11 тур
Кайсериспор
0 : 0
02.11.2024
Адана Демирспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
86' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Кайсериспор
2 : 2
19.10.2024
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Гезтепе
3 : 0
23.09.2024
Кайсериспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
2 : 2
19.09.2024
Кайсериспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Кайсериспор
2 : 2
15.09.2024
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коньяспор
0 : 0
31.08.2024
Кайсериспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
12
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+