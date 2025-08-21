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Педру Нуну
Трансферы
Педру Нуну - трансферы
Завершил карьеру
13 января 1995 (31)
#27 | Полузащитник
174 см
Португалия
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
21.08.25 / -
Корона
Оцелул
Свободный агент
06.07.24 / 21.08.25
Сабаил
Корона
Свободный агент
05.07.23 / 06.07.24
Аданаспор
Сабаил
Свободный агент
09.07.18 / 01.07.21
Бенфика
Морейренcе
Свободный агент
02.01.17 / 30.06.18
Бенфика
Тондела
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