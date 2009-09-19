|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|11
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2010
|56' -90'
|Арсенал (Лондон)
|4:2
|Болтон (Болтон)
|67'
|17.01.2010
|63' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Арсенал (Лондон)
|29.12.2009
|76' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|05.12.2009
|1' -90'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|61'
|28.11.2009
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|53'
|22.11.2009
|1' -69'
|Болтон (Болтон)
|0:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|17.10.2009
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|03.10.2009
|74' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Тоттенхэм (Лондон)
|26.09.2009
|71' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:2
|Болтон (Болтон)
|19.09.2009
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|12.09.2009
|78' -90'
|Портсмут (Портсмут)
|2:3
|Болтон (Болтон)
|22.08.2009
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|15.08.2009
|1' -68'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Сандерленд (Сандерленд)