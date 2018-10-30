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Лейрия
Эбуэ Куасси
Новости
€ 800 тыс
Эбуэ Куасси - новости
Лейрия
13 декабря 1997 (28), Абиджан
#8 | Полузащитник
185 см
Кот-д'Ивуар
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Публикации
Фото
Капитан «Хартс» может получить дисквалификацию за захват гениталий соперника
2018.10.30 01:01
6
Куасси: «Не могу сказать, что «Зенит» одна из лучших команд в турнире, но хорошая – это точно»
2018.02.22 09:15
4
Куасси: «Матч с «Зенитом» будет непростым для «Селтика», но мы играем дома»
2018.02.14 14:31
2
Сулейманов – самый молодой автор гола «Краснодара» в еврокубках
2017.07.27 23:01
6
Куасси: «У России отличная команда. Ей нужно дать время»
2017.03.25 09:21
3
Куасси: «Не могу сказать, что у Кононова или Шалимова тактика хуже»
2017.03.24 10:44
1
Куасси: «Матч против сборной России – возвращение домой»
2017.03.23 21:50
Покинувший «Краснодар» Куасси подхватил малярию
2017.01.24 12:36
2
Фото
«Краснодар» объявил об уходе Куасси в «Селтик»
2017.01.12 16:47
7
Куасси хочет делать в футболе то же, что и Погба
2017.01.08 14:11
3
Хавбек «Краснодара» Куасси прибыл в Глазго для переговоров с «Селтиком»
2017.01.04 16:53
2
Арустамян сообщил о переходе хавбека «Краснодара» в «Селтик»
2017.01.03 20:45
9
Эбуэ сыграет спервых минут за «Краснодар» в матче с «Тереком»
2016.12.01 17:21
КДК рассмотрит бросание фанатами «Томи» снежков во вратаря «Спартака»
2016.11.07 11:36
1
Окриашвили: «Думаю, «Оренбург» заслужил больше ничью, чем поражение»
2016.11.07 07:02
1
Синицын призвал дать футболисту «Оренбурга» Воробьеву «Оскар»
2016.11.07 06:13
8
Куасси получил дебютный вызов в сборную Кот-д’Ивуара
2016.11.01 14:55
1
Куасси: «Благодарен партнерам по команде, которые мне помогли»
2016.08.05 01:19
1
Видео
«Краснодар» – «Биркиркара». Все голы
2016.08.04 21:30
4
Лига Европы. «Краснодар» победил «Биркиркару» и вышел в следующую стадию
2016.08.04 21:19
7
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
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Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
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Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
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В России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
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