Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Сандер ван де Стрек - статистика

Антальяспор
24 марта 1993 (33)
#22 | Полузащитник
180 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Антальяспор
31
6
4
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
1' - 90'
79'
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
31' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
4 : 2
10.04.2026
Антальяспор
1' - 90'
21'
Турция. Суперлига, 28 тур
Антальяспор
3 : 0
05.04.2026
Эюпспор
1' - 88'
63'
Турция. Суперлига, 27 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 0
18.03.2026
Антальяспор
1' - 45'
44'
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
1 : 4
13.03.2026
Газиантеп
1' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 25 тур
Ризеспор
1 : 0
08.03.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Антальяспор
2 : 2
01.03.2026
Фенербахче
1' - 81'
49'
Турция. Суперлига, 23 тур
Кайсериспор
1 : 0
22.02.2026
Антальяспор
1' - 88'
Турция. Суперлига, 22 тур
Антальяспор
3 : 1
13.02.2026
Самсунспор
1' - 80'
79'
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 0
07.02.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 20 тур
Антальяспор
1 : 1
30.01.2026
Трабзонспор
1' - 86'
43'
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
25.01.2026
Генчлербирлиги
1' - 90'
63'
78'
Турция. Суперлига, 18 тур
Касымпаша
0 : 0
18.01.2026
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Коджаэлиспор
2 : 1
19.12.2025
Антальяспор
1' - 84'
Турция. Суперлига, 16 тур
Антальяспор
1 : 4
13.12.2025
Галатасарай
46' - 90'
69'
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
08.12.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
1 : 2
30.11.2025
Гезтепе
86' - 90'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
0 : 0
24.11.2025
Антальяспор
1' - 61'
Турция. Суперлига, 12 тур
Антальяспор
1 : 3
08.11.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
0 : 1
03.11.2025
Антальяспор
1' - 46'
45'
Турция. Суперлига, 10 тур
Антальяспор
0 : 4
26.10.2025
Истанбул Башакшехир
1' - 75'
Турция. Суперлига, 8 тур
Антальяспор
2 : 5
03.10.2025
Ризеспор
1' - 58'
13'
58'
58'
Турция. Суперлига, 7 тур
Фенербахче
2 : 0
28.09.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Антальяспор
1 : 1
20.09.2025
Кайсериспор
1' - 90'
8'
Турция. Суперлига, 5 тур
Самсунспор
1 : 2
13.09.2025
Антальяспор
1' - 62'
Турция. Суперлига, 4 тур
Антальяспор
1 : 2
30.08.2025
Карагюмрюк
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Трабзонспор
1 : 0
24.08.2025
Антальяспор
1' - 46'
35'
Турция. Суперлига, 2 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.08.2025
Антальяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Антальяспор
2 : 1
09.08.2025
Касымпаша
1' - 84'
19'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
1
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+