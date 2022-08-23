Даниэль Барласер - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Барласер
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|62
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Барласер
|Команда
|Мидлсбро
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 января 1997 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|62
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|Был в запасе
|Суонси
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 36 тур
|04.03.2023
|58' - 90'
|Мидлсбро
|5:0
|Рединг
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вест Бромвич
|2:0
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 88'
|Мидлсбро
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|64'
|15.02.2023
|Был в запасе
|Шеффилд Юнайтед
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Кардифф
|1:3
|Мидлсбро
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|65' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:1
|Моркамб (Моркамб)