Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Даниэль Барласер - статистика

Милтон Кинс Донс
18 января 1997 (29)
#4 | Полузащитник
184 см | 62 кг
Англия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уимблдон
0 : 0
17.09.2026
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Первая лига, 6 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
12.09.2026
Питерборо Юнайтед
Был в запасе
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
3 : 3
05.09.2026
Милтон Кинс Донс
1' - 46'
Англия. Первая лига, 3 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
29.08.2026
Лестер
1' - 80'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хиберниан
35
0
3
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 38 тур
Хиберниан
0 : 1
16.05.2026
Мазервелл
46' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 37 тур
Рейнджерс
1 : 2
13.05.2026
Хиберниан
1' - 46'
Шотландия. Премьер-лига, 36 тур
Фалкирк
1 : 3
09.05.2026
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 35 тур
Хиберниан
1 : 2
03.05.2026
Селтик
73' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 34 тур
Хиберниан
1 : 2
26.04.2026
Хартс
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 33 тур
Абердин
2 : 0
11.04.2026
Хиберниан
1' - 80'
52'
Шотландия. Премьер-лига, 32 тур
Хиберниан
3 : 0
04.04.2026
Килмарнок
1' - 64'
54'
Шотландия. Премьер-лига, 31 тур
Мазервелл
0 : 0
21.03.2026
Хиберниан
1' - 90'
44'
Шотландия. Премьер-лига, 30 тур
Хиберниан
0 : 0
14.03.2026
Ливингстон
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 29 тур
Данди
3 : 3
28.02.2026
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 28 тур
Селтик
1 : 2
22.02.2026
Хиберниан
1' - 75'
Шотландия. Премьер-лига, 27 тур
Хиберниан
2 : 0
14.02.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
42'
Шотландия. Премьер-лига, 26 тур
Хартс
1 : 0
10.02.2026
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
Хиберниан
3 : 2
04.02.2026
Данди Юнайтед
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
Хиберниан
0 : 0
01.02.2026
Рейнджерс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
Фалкирк
4 : 1
24.01.2026
Хиберниан
1' - 84'
Шотландия. Премьер-лига, 22 тур
Хиберниан
1 : 1
10.01.2026
Мазервелл
1' - 88'
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
Килмарнок
1 : 3
03.01.2026
Хиберниан
1' - 90'
5'
Шотландия. Премьер-лига, 20 тур
Хиберниан
2 : 0
30.12.2025
Абердин
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 19 тур
Хиберниан
3 : 2
27.12.2025
Хартс
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
20.12.2025
Хиберниан
1' - 63'
Шотландия. Премьер-лига, 17 тур
Рейнджерс
1 : 0
15.12.2025
Хиберниан
1' - 57'
Шотландия. Премьер-лига, 16 тур
Хиберниан
3 : 0
06.12.2025
Фалкирк
1' - 77'
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
1 : 2
30.11.2025
Селтик
79' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Мазервелл
2 : 0
25.11.2025
Хиберниан
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Хиберниан
2 : 0
22.11.2025
Данди
1' - 78'
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Сент-Миррен
0 : 3
08.11.2025
Хиберниан
1' - 78'
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Ливингстон
2 : 2
01.11.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
0 : 1
29.10.2025
Рейнджерс
1' - 64'
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
1 : 2
26.10.2025
Хиберниан
1' - 90'
83'
Шотландия. Премьер-лига, 8 тур
Хиберниан
4 : 0
18.10.2025
Ливингстон
1' - 82'
9'
Шотландия. Премьер-лига, 7 тур
Хартс
1 : 0
04.10.2025
Хиберниан
1' - 90'
Шотландия. Премьер-лига, 6 тур
Селтик
0 : 0
27.09.2025
Хиберниан
1' - 67'
Шотландия. Премьер-лига, 3 тур
Фалкирк
2 : 2
23.09.2025
Хиберниан
1' - 86'
Шотландия. Премьер-лига, 5 тур
Хиберниан
3 : 3
13.09.2025
Данди Юнайтед
56' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+