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    Даниэль Барласер - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Барласер
    Команда Мидлсбро
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 января 1997 (26 лет)
    Рост 184
    Вес 62
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 Был в запасе Суонси 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 36 тур
    04.03.2023 58' - 90' Мидлсбро 5:0 Рединг Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 Был в запасе Вест Бромвич 2:0 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 88' Мидлсбро 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 33 тур
    64'
    15.02.2023 Был в запасе Шеффилд Юнайтед 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 Был в запасе Кардифф 1:3 Мидлсбро Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 65' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 0:1 Моркамб (Моркамб)
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