Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия А 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Италия. Серия А 2023/2024 Германия. Бундеслига 2022/2023 Германия. Кубок 2022/2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Германия. Бундеслига 2021/2022 Германия. Кубок 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Голландия. Эредивизие 2016/2017