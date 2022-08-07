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    Кингсли Эхизибуе - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Кингсли
    Фамилия Эхизибуе
    Команда Удинезе
    Состав Основной
    Родной город Мюнхен
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 25 мая 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 1,30
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 77' Эмполи 0:1 Удинезе Италия. Серия А, 26 тур
    26.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Специя Италия. Серия А, 24 тур
    58'
    18.02.2023 1' - 90' Интер 3:1 Удинезе Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    55'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.08.2022 1' -62' РБ Лейпциг (Лейпциг) 2:2 Кельн (Кельн)
    07.08.2022 Был в запасе Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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