Кингсли Эхизибуе - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Кингсли
|Фамилия
|Эхизибуе
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 1,30
млн
|Имя
|Кингсли
|Фамилия
|Эхизибуе
|Команда
|Удинезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мюнхен
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 мая 1995 (27 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.03.2023
|1' - 77'
|Эмполи
|0:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 26 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Специя
|Италия. Серия А, 24 тур
|58'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Интер
|3:1
|Удинезе
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Удинезе
|2:2
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 22 тур
|55'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.08.2022
|1' -62'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:2
|Кельн (Кельн)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)