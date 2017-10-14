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    Кристиан Сантос - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Кристиан
    Фамилия Сантос
    Команда Депортиво
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 марта 1988 (34 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алавес 6 2 0 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2018 Был в запасе Малага (Малага) 0:3 Алавес (Витория-Гастейс)
    07.04.2018 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:0 Хетафе (Хетафе)
    21.12.2017 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Малага (Малага)
    16.12.2017 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    08.12.2017 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 2:0 Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
    25.11.2017 1' -45' Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    24' 45'
    18.11.2017 1' -90' Хетафе (Хетафе) 4:1 Алавес (Витория-Гастейс)
    81'
    04.11.2017 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:0 Эспаньол (Барселона)
    1' 80'
    28.10.2017 1' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 1:2 Валенсия (Валенсия)
    35'
    14.10.2017 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    30.09.2017 Был в запасе Леванте (Валенсия) 0:2 Алавес (Витория-Гастейс)
    26.08.2017 78' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 0:2 Барселона (Барселона)
    18.08.2017 1' -90' Леганес (Леганес) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
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