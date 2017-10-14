Кристиан Сантос - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1988 (34 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Кристиан
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Депортиво
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 марта 1988 (34 года)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алавес
|6
|2
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.05.2018
|Был в запасе
|Малага (Малага)
|0:3
|Алавес (Витория-Гастейс)
|07.04.2018
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Хетафе (Хетафе)
|21.12.2017
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Малага (Малага)
|16.12.2017
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|08.12.2017
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:0
|Лас-Пальмас (Лас-Пальмас)
|25.11.2017
|1' -45'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|24' 45'
|18.11.2017
|1' -90'
|Хетафе (Хетафе)
|4:1
|Алавес (Витория-Гастейс)
|81'
|04.11.2017
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:0
|Эспаньол (Барселона)
|1' 80'
|28.10.2017
|1' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:2
|Валенсия (Валенсия)
|35'
|14.10.2017
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|30.09.2017
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|0:2
|Алавес (Витория-Гастейс)
|26.08.2017
|78' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|0:2
|Барселона (Барселона)
|18.08.2017
|1' -90'
|Леганес (Леганес)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)